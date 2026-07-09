اعمال محدودیت‌های ترافیکی جدید در سنندج؛ یک‌طرفه شدن مسیر‌های منتهی به آبیدر در آخر هفته‌ها اعمال محدودیت‌های ترافیکی جدید در سنندج؛ یک‌طرفه شدن مسیر‌های منتهی به آبیدر در آخر هفته‌ها اعمال محدودیت‌های ترافیکی جدید در سنندج؛ یک‌طرفه شدن مسیر‌های منتهی به آبیدر در آخر هفته‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سرهنگ همتی‌زاده، با اشاره به رسالت پلیس در زمینه روان‌سازی و ایجاد انضباط ترافیکی، اعلام کرد که با توجه به حجم بالای تردد در مرکز شهر، محدودیت‌های ترافیکی جدیدی اعمال خواهد شد.

وی تصریح کرد: از ساعت ۴ بعدازظهر تا ۸ شب روزانه، ورود به هسته مرکزی شهر در مسیر‌های تقاطع ضیاالدینی به سمت سه‌راهی ادب و سرای شریف‌آباد و همچنین مسیر سه‌راهی حبیبی به سمت میدان انقلاب و خیابان امام با محدودیت‌هایی همراه خواهد بود.

رئیس پلیس راهور کردستان با اشاره به نقش تفرجگاه آبیدر در جذب گردشگران و شهروندان، از برنامه‌ریزی ویژه برای روز‌های پایانی هفته خبر داد.

وی افزود: در روز‌های پنجشنبه و جمعه، به‌ویژه از ساعت ۶ عصر تا ۱ بامداد، به دلیل حجم بالای تردد مسافران و شهروندان، مسیر میدان حجاب به سمت میدان گاز (که شامل دو عوارضی نیز می‌شود) به صورت یک‌طرفه خواهد بود.

همتی‌زاده با تأکید بر اینکه این تصمیم بر اساس مطالبه و خواسته شهروندان اتخاذ شده است، گفت: به منظور مدیریت بهتر جریان ترافیک و جلوگیری از گره‌های سنگین، نیرو‌های پلیس در سه نقطه استراتژیک شامل عوارضی اول، عوارضی دوم و میدان گاز مستقر خواهند بود تا مسیر حرکت خودرو‌ها را هدایت کنند.

سرهنگ همتی‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود به آمار تماس‌های شهروندان با سامانه ۱۲۰ اشاره کرد و گفت: بیشترین میزان تماس‌های مردمی مربوط به موضوع سد معبر در مقابل منازل، ادارات و پارک‌های دوبل در هسته مرکزی شهر است که از شهروندان گرامی تقاضا داریم با پارک خودرو در پارکینگ‌های مجاز، از ایجاد مزاحمت برای سایر شهروندان و مختل کردن نظم ترافیکی خودداری کنند.

رئیس پلیس راهور کردستان در پایان با اشاره به چالش‌های عملیاتی نیرو‌های خود، خاطرنشان کرد: رسیدگی سریع به تصادفات، اولویت نخست ماموریت‌های ماست ولی گاهی اوقات حجم بالای تصادفات و ضرورت حضور سریع تیم‌های امدادی در صحنه، باعث می‌شود بخشی از ظرفیت عملیاتی ما صرف رسیدگی به حوادث شود؛ لذا از شهروندان می‌خواهیم با رعایت حقوق شهروندی و رعایت قوانین، در اجرای بهتر ماموریت‌ها با ما همکاری کنند.