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رییس پلیس راهور کردستان از طرحهای جدید روانسازی ترافیک در هسته مرکزی شهر و مسیرهای تفرجگاهی سنندج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سرهنگ همتیزاده، با اشاره به رسالت پلیس در زمینه روانسازی و ایجاد انضباط ترافیکی، اعلام کرد که با توجه به حجم بالای تردد در مرکز شهر، محدودیتهای ترافیکی جدیدی اعمال خواهد شد.
وی تصریح کرد: از ساعت ۴ بعدازظهر تا ۸ شب روزانه، ورود به هسته مرکزی شهر در مسیرهای تقاطع ضیاالدینی به سمت سهراهی ادب و سرای شریفآباد و همچنین مسیر سهراهی حبیبی به سمت میدان انقلاب و خیابان امام با محدودیتهایی همراه خواهد بود.
رئیس پلیس راهور کردستان با اشاره به نقش تفرجگاه آبیدر در جذب گردشگران و شهروندان، از برنامهریزی ویژه برای روزهای پایانی هفته خبر داد.
وی افزود: در روزهای پنجشنبه و جمعه، بهویژه از ساعت ۶ عصر تا ۱ بامداد، به دلیل حجم بالای تردد مسافران و شهروندان، مسیر میدان حجاب به سمت میدان گاز (که شامل دو عوارضی نیز میشود) به صورت یکطرفه خواهد بود.
همتیزاده با تأکید بر اینکه این تصمیم بر اساس مطالبه و خواسته شهروندان اتخاذ شده است، گفت: به منظور مدیریت بهتر جریان ترافیک و جلوگیری از گرههای سنگین، نیروهای پلیس در سه نقطه استراتژیک شامل عوارضی اول، عوارضی دوم و میدان گاز مستقر خواهند بود تا مسیر حرکت خودروها را هدایت کنند.
سرهنگ همتیزاده در بخش دیگری از اظهارات خود به آمار تماسهای شهروندان با سامانه ۱۲۰ اشاره کرد و گفت: بیشترین میزان تماسهای مردمی مربوط به موضوع سد معبر در مقابل منازل، ادارات و پارکهای دوبل در هسته مرکزی شهر است که از شهروندان گرامی تقاضا داریم با پارک خودرو در پارکینگهای مجاز، از ایجاد مزاحمت برای سایر شهروندان و مختل کردن نظم ترافیکی خودداری کنند.
رئیس پلیس راهور کردستان در پایان با اشاره به چالشهای عملیاتی نیروهای خود، خاطرنشان کرد: رسیدگی سریع به تصادفات، اولویت نخست ماموریتهای ماست ولی گاهی اوقات حجم بالای تصادفات و ضرورت حضور سریع تیمهای امدادی در صحنه، باعث میشود بخشی از ظرفیت عملیاتی ما صرف رسیدگی به حوادث شود؛ لذا از شهروندان میخواهیم با رعایت حقوق شهروندی و رعایت قوانین، در اجرای بهتر ماموریتها با ما همکاری کنند.