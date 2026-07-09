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نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه مجلس: تجربه ثابت کرده آمریکاییها تنها زبان اقتدار را میفهمند و هرگونه کوتاه آمدن در برابر بدعهدیهای آنها، به افزایش مطالبات واشنگتن منجر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا صباغیان بافقی در واکنش به لغو اجازه فروش نفت و محصولات پتروشیمی برخلاف مفاد یادداشت تفاهم اسلامآباد، گفت: بدعهدی آمریکا موضوع تازهای نیست و در این زمینه هیچ جای تعجبی وجود ندارد؛ چرا که طی بیش از چهار دهه گذشته، همواره شاهد عدم اجرای تعهدات از سوی سیاستمداران ایالات متحده بودهایم. این رفتار ریشه در نگاه از بالا به پایین و رویکرد سلطهطلبانه آنها نسبت به سایر کشورها دارد.
وی اظهار داشت: بر همین اساس مشاهده میشود که دونالد ترامپ نیز عنوان میکند هرگونه توافق باید توسط آمریکا نوشته شود و صرفاً دیگران امضاکننده آن باشند؛ موضوعی که بهروشنی بیانگر روحیه استکباری و یکجانبهگرایانه حاکم بر سیاست خارجی آمریکاست و نشان میدهد آنها به دنبال توافقی مبتنی بر احترام متقابل نیستند.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: جمهوری اسلامی ایران کشوری مستقل، مقتدر و برخوردار از اراده ملی است و هیچگاه زیر بار زورگویی و تحمیل نخواهد رفت. طبیعی است که چنین رویکردی برای سیاستمداران مستکبر کاخ سفید قابل تحمل نباشد و همین ایستادگی ملت و نظام جمهوری اسلامی، بارها آنها را با شکست سیاسی و ناکامی در تحقق اهدافشان مواجه کرده است.
صباغیان ادامه داد: تجربه نشان داده است که آمریکاییها تنها زبان اقتدار و اقدام متقابل را میفهمند؛ از اینرو اگر در برابر بدعهدیها و نقض تعهدات آنها کوتاه بیاییم، نهتنها رفتار خود را اصلاح نمیکنند، بلکه مطالبات و فشارهای بیشتری را نیز مطرح خواهند کرد.
نماینده مردم مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین، ضروری است بر اساس بندهای یادداشت تفاهم، اقدام متقابل و متناسب در برابر این بدعهدیها صورت گیرد تا طرف آمریکایی دریابد که نقض تعهدات بدون هزینه نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق و منافع ملی خود با قاطعیت عمل خواهد کرد.