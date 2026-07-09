

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ حمله هوایی دشمن به شیراز تکذیب شد .

روابط عمومی سپاه فجر فارس با اشاره به نقض آتش‌بس از سوی دشمن و حمله به برخی نقاط کشور، هرگونه حمله هوایی به شیراز را تکذیب کرد.

روابط عمومی سپاه فجر فارس با قاطعیت هرگونه خبر منتشر شده مبنی بر حمله هوایی به شهر شیراز را تکذیب کرد و گفت: تا کنون هیچ گونه حمله‌ای به مرکز استان فارس صورت نگرفته و اخبار منتشر شده در این زمینه فاقد صحت است.

روابط عمومی سپاه فجر فارس از شهروندان خواسته اخبار خود را تنها از منابع معتبر و رسمی پیگیری کنند و از توجه به شایعات در فضای مجازی پرهیز نمایند.