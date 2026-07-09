تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران امروز برای شرکت در پنجاه و هشتمین دوره المپیاد جهانی شیمی، تهران را به مقصد کشور ازبکستان ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران امروز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه برای شرکت در پنجاه و هشتمین دوره المپیاد جهانی شیمی، تهران را به مقصد کشور ازبکستان ترک کرد.

اعضای تیم ملی کشورمان متشکل از آریو صیرفی، علی شمسی مفخر، مهیار نجار و امیر رضا حسینی هستند که در این رقابت جهانی حضور خواهند یافت.

سرپرستی تیم بر عهده دکتر ابراهیم کیانمهر و احمد میری است. امیرمحمد محمدحسینی و محمد حلاجی نیز به عنوان ناظر علمی تیم را در این سفر همراهی می‌کند.

▫️با آرزوی موفقیت، سربلندی و بازگشت پرافتخار این عزیزان به میهن گرامی مان