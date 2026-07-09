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معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، فراخوان جذب شناگر برای عضویت در تیم شنای آبهای آزاد بانوان را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: با هدف جذب شناگر برای عضویت در تیم شنای آبهای آزاد بانوان، از علاقمندان فراخوان میشود.
علاقمندان رده سنی ۱۱ سال و بیشتر میتوانند برای کسب اطلاعات و نام نویسی با شماره ۰۹۱۲۲۴۷۲۵۷۰ تماس بگیرند.
شناگران میتوانند برای تمرین به مجموعه ساحلی بانوان (پلاژ) و استخر المپیک مراجعه کنند.
امتحان ورودی یکشنبه ۲۱ تیر، ساعت ۱۹ در استخر المپیک کیش برگزار میشود.