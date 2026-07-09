شب یکصد و سیام دلدادگی؛ میدان شهدای اراک بار دیگر صحنه تجدید میثاق مردم با ایران و رهبری شد
همزمان با برگزاری یکصد و سیامین شب از اجتماعات مردمی، اقشار مختلف مردم اراک با حضور در میدان شهدا، بار دیگر با آرمانهای ایران اسلامی و رهبری تجدید عهد کردند و با سر دادن شعارهای حماسی، بر وحدت، اقتدار و حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در یکصد و سیامین شب از اجتماعات مردمی، میدان شهدای اراک بار دیگر میزبان حضور پرشور مردمی بود که با حضور خود، جلوهای از همبستگی، بصیرت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای حماسی، حمایت خود را از ایران اسلامی، ولایت و رهبری اعلام کردند و بر حفظ وحدت ملی و ایستادگی در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان تأکید داشتند.