مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از اجرای چند عملیات کشف و ضبط توسط ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تالش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان از اجرای چند عملیات کشف و ضبط توسط ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تالش خبر داد و گفت:با توجه به اهمیت کنترل و پیشگیری از قاچاق چوب آلات جنگلی و غیر مجاز ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تالش مستقر در منطقه جنوب این شهرستان تعداد ۱۲۰ اصله تخته کندویی از جنس توسکا را در منطقه خاله سرای ۵۷ کشف و ضبط کردند.

کامیار مرزبانی ادامه داد:ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تالش پس از توقیف یک دستگاه تریلی حامل پالت ساخته شده از گونه جنگلی کاج، تعداد ۵۳۰ عدد از این محموله قاچاق که فاقد پروانه حمل بوده را در بخش خاله سرای این شهرستان کشف و ضبط نمودند.

ارزش ریالی این تعداد محموله قاچاق کشف شده ۴۰ میلیارد ریال می‌باشد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان در پایان نیز به کشف و ضبط تعداد ۲۵۰ اصله تخته پالتی از یک کارگاه چوب بری در منطقه خلیف آباد تالش اشاره کرد.