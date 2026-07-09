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کمیته عالی برگزاری مراسم تشییع شهید امت به ریاست مدیر دفتر نخستوزیر عراق، از موفقیت مراسم تشییع در این کشور خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۱۰ میلیون نفر در آیین تشییع در دو شهر نجف و کربلا حضور و مشارکت داشتهاند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کمیته عالی برگزاری مراسم تشییع امام شهید آیتالله العظمی خامنهای به ریاست مدیر دفتر نخستوزیر عراق، از موفقیت مراسم تشییع در این کشور خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۱۰ میلیون نفر در آیین تشییع و وداع با پیکر مطهر شهید امت در دو شهر نجف و کربلا حضور و مشارکت داشتهاند.