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غفوری مدیر سلامت غذا و محیط زیست سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان بهصورت قابل توجه و نزدیک به ۲۰ هزار هکتار نیز بهصورت جزئی تحت تأثیر خسارت ناشی از فعالیت معادن قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، غفوری مدیر سلامت غذا و محیط زیست سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان اظهار کرد: کردستان از نظر ذخایر معدنی در جایگاه ششم کشور قرار دارد و بهرهبرداری از این ظرفیتها برای توسعه استان ضروری است، اما فعالیت هر معدن میتواند خسارتهایی را به بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، راهداری، محیط زیست، منابع طبیعی و سایر حوزهها وارد کند.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۹۵ معدن فعال در استان کردستان وجود دارد که بخشی از آنها در حاشیه اراضی کشاورزی قرار گرفتهاند و فعالیت آنها موجب بروز خسارتهایی برای کشاورزان شده است.
مدیر سلامت غذا و محیط زیست سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه خسارت معادن به کشاورزی به شکلهای مختلف بروز میکند، گفت: تردد ماشینآلات سنگین، بهویژه در مسیرهای خاکی، موجب ایجاد گرد و غبار میشود.
این گرد و غبار با کاهش فتوسنتز گیاهان، طغیان برخی آفات مانند کنه و در نهایت کاهش عملکرد محصولات کشاورزی، به کشاورزان خسارت وارد میکند.
غفوری ادامه داد: در برخی معادن، بهویژه معادن طلا، موضوع آلودگی فلزات سنگین نیز مطرح است. استخراج طلا میتواند باعث افزایش عناصری مانند آرسنیک در آبهای سطحی و زیرزمینی شود که این مسئله علاوه بر خسارت به کشاورزی، تبعات بهداشتی نیز به همراه دارد.
وی با تأکید بر ضرورت پایبندی معدنداران به مسئولیتهای اجتماعی خود تصریح کرد: از همه معدنداران استان درخواست میشود نسبت به مسئولیتهای اجتماعی خود پایبند باشند و در راستای کاهش خسارتهای ناشی از فعالیتهای معدنی هزینه کنند.
مدیر سلامت غذا و محیط زیست سازمان جهاد کشاورزی کردستان به قانون اخذ مالیات سبز از معادن اشاره کرد و گفت: طبق قانون، در صورتی که خسارت ناشی از فعالیت معدن به بخشهای مختلف از جمله کشاورزی اثبات شود، تا یک درصد از درآمد سالانه معدن بهعنوان مالیات سبز از طریق اداره کل امور مالیاتی اخذ و صرف جبران خسارتها میشود.
غفوری افزود: چند سال است پیگیر اجرای این قانون هستیم و امیدواریم بهزودی نتیجه آن برای مردم و کشاورزان قابل مشاهده باشد و شاهد کاهش خسارتهای ناشی از فعالیت معادن در استان باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا معدنی در استان وجود دارد که شدت آلودگی آن به حدی باشد که تعطیلی آن ضروری باشد، گفت: در حال حاضر چنین معدنی در استان وجود ندارد که علم و فناوری روز دنیا قادر به کنترل یا اصلاح تبعات آن نباشد. در همه معادن میتوان با اجرای اقدامات فنی و مدیریتی، خسارتها را کاهش داد و آثار بهداشتی را به حد استاندارد رساند.
غفوری همچنین درباره صنایع آلاینده استان گفت: صنایع آلاینده در کردستان محدود هستند و به دلیل صنعتی نبودن گسترده استان، خسارت این بخش به اراضی کشاورزی بسیار محدود است. با این حال، این موضوع نیز از طریق کارگروههای تخصصی با حضور دستگاههایی مانند محیط زیست، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب و شرکت آب منطقهای مدیریت میشود.
وی در پایان با اشاره به اینکه معادن طلا بیشترین آسیب را به بخش کشاورزی وارد میکنند، اظهار کرد: مهمترین معادن آسیبزا در استان، معادن طلا هستند؛ از جمله معادن طلای قروه و سقز که به دلیل درآمد بالا، امکان اخذ عوارض قانونی از آنها و اجرای اقدامات جبرانی و پیشگیرانه وجود دارد.