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مراسم سوگواری قائد شهید امت و تجدید بیعت با رهبر انقلاب اسلامی، آیتالله سید مجتبی خامنهای، روز شنبه با حضور مردم در سراسر استان مرکزی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم سوگواری قائد شهید امت و تجدید بیعت با رهبر انقلاب اسلامی، آیتالله سید مجتبی خامنهای، روز شنبه همزمان در سراسر استان مرکزی برگزار میشود.
این آیین در اراک از ساعت ۹:۳۰ صبح با حضور گسترده مردم در مصلای بیتالمقدس آغاز خواهد شد و با مرثیهسرایی، سخنرانی و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی همراه است.