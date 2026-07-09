مراسم بزرگ عزاداری و پیاده‌روی مردمی به منظور تبیین جایگاه ولایت و بزرگداشت رهبر شهید، امروز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه در شهر شیراز برگزار خواهد شد.









به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در راستای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و بزرگداشت یاد رهبر شهید، امروز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه، شیراز شاهد تجمعی باشکوه و پیاده‌روی مردمی خواهد بود.

این رویداد حماسی که نمادی از اراده تزلزل‌ناپذیر ملت است، از میدان امام حسین (ع) آغاز شده و تا حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) ادامه خواهد یافت.

این تجمع بزرگ که پس از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود، پاسخی قاطع به توهمات دشمنان و تجلی پیوند ناگسستنی میان ملت و ولایت است.

حضور گسترده شیرازی‌ها در این مسیر، نشان‌دهنده تداوم مسیر رهبری و تبدیل شدن میراث قائد شهید به موتور محرکی برای بیداری و هوشیاری جامعه در برابر هرگونه تلاش برای تزلزل در بنیان‌های جمهوری اسلامی خواهد.