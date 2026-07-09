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کارشناس هواشناسی لرستان از افزایش دماهای روزانه در استان از فردا تا دوشنبه هفته پیش رو خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کبری غفورینژاد گفت: از نظر نوسانات دمایی از فردا و تا روز دوشنبه شاهد حاکمیت موج گرما بر روی جو منطقه خواهیم بود که سبب افزایش دماهای روزانه میشود، بنابراین پیرو هشدار صادره این شرایط با مخاطراتی همچون افزایش مصرف حاملهای انرژی، خطر گرمازدگی، خطر آتش سوزی در مراتع، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری همراه است.
وی ادامه داد: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز تا اواسط هفته پیش رو با توجه به حاکمیت شرایط پایدار، جوی آرام در منطقه پیش بینی میشود.
به گفته کارشناس هواشناسی لرستان، در این مدت برای همه نقاط استان، آسمان صاف و در ساعاتی همراه با افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه خواهد بود.