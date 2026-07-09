بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای گلستان و به منظور تامین بخشی از نیاز آبی اراضی کشاورزی، بخشی از آب سد‌های گلستان و وشمگیر رهاسازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، بخشی از آب سد وشمگیر از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ رهاسازی می‌شود.

همچنین بخشی از آب سد گلستان از ساعت ۸ صبح روز جمعه مورخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ رهاسازی می‌شود؛ لذا به کشاورزان و اهالی محترم منطقه به ویژه مسیر رودخانه گرگانرود تاکید می‌شود از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها و پایاب سد وشمگیر و گلستان خودداری کنند.

این رها سازی آب با هدف مدیریت یکپارچه منابع آب رودخانه گرگانرود انجام می‌شود و از آنجا که رها سازی آب از این سد‌ها در این مرحله برای تامین آب اراضی کشاورزی پایین دست است، لذا هرگونه برداشت آب توسط بهره برداران مسیر رودخانه گرگانرود در حد فاصل پایاب سد‌های مذکور ممنوع است.