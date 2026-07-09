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نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس: دشمن با حمله نظامی به کشور میخواهد توجه جهان را از عظمت و شکوه حضور میلیونی مردم در بدرقه رهبر شهید منحرف کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در ویراستی نوشت: تلاش مذبوحانه آمریکا برای حمله نظامی به کشور، پروژهای رسانهای برای پوشاندنِ عظمت و شکوه حضور میلیونی مردم در بدرقه رهبر شهید است؛ آنها میخواهند با ایجاد بحران، توجه جهان را از این همبستگی عظیم منحرف کنند.
به دشمن و متحدانش هشدار میدهیم؛ تحت هیچ شرایطی، در میدان نبرد، دست ما از ماشه جدا نخواهد بود و هرگونه تعرض، با پاسخی ویرانگر روبهرو خواهد شد.
همچنین به شیخنشینهای وابسته به استکبار نیز هشدار میدهیم؛ همراهی با سیاستهای تجاوزکارانه آمریکا، تنها هزینههای سنگین و جبرانناپذیری را برای شما به همراه خواهد داشت. مراقب تغییر مسیر احتمالی باشید.