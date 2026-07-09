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جاماندگان از وداع با رهبر شهید در مازندران، با عهدی استوار، پرچمهای سرخ انتقام را برافراشته کردند و فریاد زدند که خون پاک رهبرشان، بیداری ملتهای آزاده را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پدر امت خداحافظ؛ اگرچه کیلومترها از حرم مطهر رضوی دوریم، اما اینجا در موکبهای مسیر جاماندگان، انگار صدای نقارههای حرم به گوش میرسد. مردم مومن دیار علویان، نه در میان جمعیت مشهد، بلکه در میدان جهاد تبیین ایستادهاند تا ثابت کنند پیوند قلبی آنان با ولایت، جغرافیای فیزیکی نمیشناسد.
آنان که سعادت حضور در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید را نیافتند، امروز با دلهایی آکنده از عشق و وفاداری، در مسیر خدمت به زائران و عزاداران، عهد خود را با آرمانهای آن شهید بزرگوار تجدید کردند. مردم مازندران با این حضور، نشان دادند که عشق به ولایت، مرز نمیشناسد و هر کجا که باشند، دلهایشان با حرم رضوی و رهبر شهید میتپد.
گزارش از عباس نواییان