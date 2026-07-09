به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با برگزاری آیین تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی، مرور سخنان و رهنمودهای ایشان نشان می‌دهد که «اعتماد به جوانان» همواره یکی از ارکان اصلی منظومه فکری و مدیریتی ایشان برای پیشرفت و تعالی کشور بوده است.

به گزارش صدا و سیمای مرکز اراک؛ رهبر شهید انقلاب اسلامی، جوانان را بزرگ‌ترین سرمایه ایران اسلامی و امید آینده کشور می‌دانستند و بارها تأکید کرده بودند که پیشرفت، عزت و اقتدار ایران در گرو ایمان، دانش، انگیزه و مسئولیت‌پذیری این نسل است.

در نگاه ایشان، جوانی تنها یک بازه سنی نبود، بلکه روحیه‌ای سرشار از امید، نوآوری، شجاعت، نشاط و آمادگی برای پذیرش مسئولیت به شمار می‌رفت؛ روحیه‌ای که می‌تواند موتور محرک حرکت کشور در عرصه‌های مختلف باشد.

رهبر شهید مسیر تربیت نسل تراز انقلاب اسلامی را بر سه رکن اساسی «تحصیل، تهذیب و ورزش» استوار می‌دانستند و بر این باور بودند که جامعه‌ای موفق خواهد بود که جوانان آن در کنار رشد علمی، از اخلاق، معنویت و سلامت جسمی نیز برخوردار باشند.

ایشان همچنین با تأکید بر ضرورت میدان دادن به جوانان مؤمن، متخصص و انقلابی، واگذاری مسئولیت‌های کلان به این نسل را لازمه پویایی نظام و تضمین‌کننده آینده کشور عنوان می‌کردند و حفظ امید، جهاد تبیین، نوآوری و حضور مؤثر در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی را از مهم‌ترین مأموریت‌های جوانان برمی‌شمردند.

اکنون و همزمان با بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بازخوانی این اندیشه‌ها بیش از هر زمان دیگری یادآور مسئولیت نسل جوان در ادامه مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ایران اسلامی است؛ مسیری که با ایمان، دانش، تلاش و اعتماد به توان داخلی تداوم خواهد یافت.