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جلسه هماهنگی و برنامهریزی اجلاسیه شهدای ۲۳ تیرماه در راستای کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، با حضور فرماندار شهرستان مریوان، فرمانده سپاه، امام جمعه، مسئولان کمیتههای اجرایی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، در سالن شهدای دولت فرمانداری مریوان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، نژاد جهانی فرماندار مریوان در این نشست با اشاره به نزدیکی به روز ۲۳ تیرماه، روز برگزاری اجلاسیه شهدای پنج هزار و ۵۳۶ گرانقدر استان کردستان، از تکمیل نهایی برنامهریزیها خبر داد.
وی با تأکید بر تلاش برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم گفت: «تلاش ما این است که به بهترین نحو ممکن این اجلاسیه را برگزار کنیم و افتخار میزبانی شهدا را داشته باشیم. هدف ما مخابره پیامی ارزشمند در سطح ملی و بینالمللی است.»
فرماندار مریوان ویژگی متمایز این دوره از کنگره را رویکرد مردمی آن دانست و افزود: «کلیه امور تصمیمسازی، پشتیبانی و تدارکات این رویداد با همکاری و مشارکت فعال لایههای مختلف مردم و بخش خصوصی انجام شده است و این مشارکت گسترده نشاندهنده عمق پیوند مردم با فرهنگ ایثار و شهادت است.»
جهانی در پایان ابراز امیدواری کرد که مریوان بتواند میزبانی شایستهای برای شهدای گرانقدر در این روز ارزشمند فراهم آورد و این رویداد بزرگ فرهنگی-مذهبی، افتخاری برای شهرستان و کشور عزیزمان باشد.