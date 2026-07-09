جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی اجلاسیه شهدای ۲۳ تیرماه در راستای کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، با حضور فرماندار شهرستان مریوان، فرمانده سپاه، امام جمعه، مسئولان کمیته‌های اجرایی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، در سالن شهدای دولت فرمانداری مریوان برگزار شد.

برگزاری مردم‌محور اجلاسیه ۵۵۳۶ شهید کردستان در مریوان برگزاری مردم‌محور اجلاسیه ۵۵۳۶ شهید کردستان در مریوان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، نژاد جهانی فرماندار مریوان در این نشست با اشاره به نزدیکی به روز ۲۳ تیرماه، روز برگزاری اجلاسیه شهدای پنج هزار و ۵۳۶ گرانقدر استان کردستان، از تکمیل نهایی برنامه‌ریزی‌ها خبر داد.

وی با تأکید بر تلاش برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم گفت: «تلاش ما این است که به بهترین نحو ممکن این اجلاسیه را برگزار کنیم و افتخار میزبانی شهدا را داشته باشیم. هدف ما مخابره پیامی ارزشمند در سطح ملی و بین‌المللی است.»

فرماندار مریوان ویژگی متمایز این دوره از کنگره را رویکرد مردمی آن دانست و افزود: «کلیه امور تصمیم‌سازی، پشتیبانی و تدارکات این رویداد با همکاری و مشارکت فعال لایه‌های مختلف مردم و بخش خصوصی انجام شده است و این مشارکت گسترده نشان‌دهنده عمق پیوند مردم با فرهنگ ایثار و شهادت است.»

جهانی در پایان ابراز امیدواری کرد که مریوان بتواند میزبانی شایسته‌ای برای شهدای گرانقدر در این روز ارزشمند فراهم آورد و این رویداد بزرگ فرهنگی-مذهبی، افتخاری برای شهرستان و کشور عزیزمان باشد.