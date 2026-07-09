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مراسم تشییع و وداع شهید امت در شهرهای مقدس نجف و کربلا، بازتاب گستردهای در رسانههای بین المللی داشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم تشییع پیکر رهبر مجاهدِ شهید آیت الله سیدعلی خامنهای در شهرهای مقدس نجف و کربلا، بازتاب گستردهای در رسانههای بین المللی داشت.
واشنگتن پست در گزارشی، برگزاری این مراسم را نشانهای از پیوندهای عمیق میان ملتهای ایران و عراق ارزیابی کرد.
رسانههای آمریکا گزارش دادند: تهدیدها و توهینهای ترامپ علیه ایران ناشی از حضور میلیونی و باشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهیدِ مجاهدِ خود است.