به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ امیر وهاب زاده گفت : در راستای طرح امنیت محله محور و افزایش احساس امنیت در جامعه، طرح شناسایی و دستگیری محکومین متواری در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، ماموران انتظامی شهرستان ۱۳ نفر از محکومین متواری را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر کردند.

وی با تاکید بر استمرار این طرح گفت: متهمان برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم، به مراجع قضائی معرفی شدند.