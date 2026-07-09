کلاس استاژ داوری کشتی با حضور ۲۰ داور از استان‌های کردستان، لرستان و البرز، به مدت سه روز در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در این دوره آموزشی، آخرین قوانین و دستورالعمل‌های داوری کشتی توسط سعید عباسی، داور المپیکی و مدرس فدراسیون، به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

سعید عباسی، مدرس این دوره، گفت: هدف از برگزاری این استاژ، به‌روزرسانی دانش داوران، ایجاد وحدت رویه در قضاوت مسابقات و ارتقای سطح کیفی داوری کشتی است. وی افزود: آموزش مستمر و آشنایی با آخرین تغییرات قوانین، زمینه‌ساز قضاوت دقیق‌تر داوران و رشد هرچه بیشتر کشتی کشور خواهد بود.

این استاژ به میزبانی هیئت کشتی استان کردستان در سنندج برگزار شد.