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کلاس استاژ داوری کشتی با حضور ۲۰ داور از استانهای کردستان، لرستان و البرز، به مدت سه روز در سنندج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در این دوره آموزشی، آخرین قوانین و دستورالعملهای داوری کشتی توسط سعید عباسی، داور المپیکی و مدرس فدراسیون، به شرکتکنندگان آموزش داده شد.
سعید عباسی، مدرس این دوره، گفت: هدف از برگزاری این استاژ، بهروزرسانی دانش داوران، ایجاد وحدت رویه در قضاوت مسابقات و ارتقای سطح کیفی داوری کشتی است. وی افزود: آموزش مستمر و آشنایی با آخرین تغییرات قوانین، زمینهساز قضاوت دقیقتر داوران و رشد هرچه بیشتر کشتی کشور خواهد بود.
این استاژ به میزبانی هیئت کشتی استان کردستان در سنندج برگزار شد.