پاسخ سریع و قاطع نیروهای مسلح ایران به عهدشکنی و تجاوز آمریکا

سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران در اولین مرحله از پاسخ تنبیهی علیه پیمان شکنان آمریکایی، زیرساخت ها و تاسیسات مهم پایگاه های آمریکا را در کویت، بحرین و قطر با ضربات موشکی و پهپادی در هم کوبیدند.