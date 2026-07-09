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پاسخ سریع و قاطع نیروهای مسلح ایران به عهدشکنی و تجاوز آمریکا

سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران در اولین مرحله از پاسخ تنبیهی علیه پیمان شکنان آمریکایی، زیرساخت ها و تاسیسات مهم پایگاه های آمریکا را در کویت، بحرین و قطر با ضربات موشکی و پهپادی در هم کوبیدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۱۷:۳۸
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برچسب ها: پاسخ موشکی ایران ، قدرت موشکی ایران ، نیروهای مسلح
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