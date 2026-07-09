به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ حمید افرامن در جلسه با کاربران مرکز فوریت‌های پلیس با تأکید بر اینکه سامانه ۱۱۰ پیشانی و نخستین نقطه تماس مردم با پلیس است، گفت: ارتقای کیفیت پاسخگویی و افزایش سرمایه اجتماعی پلیس، در گرو تعامل صحیح، تخصصی و توأم با آرامش کارکنان با شهروندان در لحظات بحرانی است.

او با اشاره به اینکه بسیاری از تماس‌گیرندگان در شرایط اضطراری به مرکز پلیس ۱۱۰ دچار شوک، ترس و استرس شدید ناشی از حادثه یا بروز جرم هستند، افزود: هدف از برگزاری این جلسه، آموزش تکنیک‌های مدیریتِ کلامی، فن بیان و نکات روان‌شناسیِ لحظه‌ای به اپراتور‌ها است تا بتوانند با حفظ خونسردی و به‌کارگیری مهارت‌های ارتباطی، ضمن آرام‌سازیِ تماس‌گیرنده، اطلاعات دقیق و حیاتی را برای اعزام سریع گشت‌های انتظامی استخراج کنند.