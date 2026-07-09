دفتر قائد ملت جعفریه پاکستان وابسته به تحریک اسلامی پاکستان با صدور اطلاعیه‌ای از مؤمنان خواست همزمان با مراسم تدفین شهید امت، در اقامه نماز لیلةالدفن مشارکت کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ در این اطلاعیه آمده است که نماز لیلةالدفن شامگاه ۹ ژوئیه ۲۰۲۶، همزمان با تدفین پیکر شهید آیت‌الله خامنه‌ای در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)، به نیت آن شهید و جمعی دیگر از شهدای خانواده ایشان اقامه خواهد شد.

دفتر رهبر شیعیان پاکستان ضمن تأکید بر فضیلت و استحباب این نماز، از تمامی شیعیان و مؤمنان خواسته است با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و مراکز دینی یا اقامه این نماز به صورت فردی، برای آرامش ارواح شهدا و علو درجات آنان دعا کنند.

در این فراخوان همچنین از دکتر مصباح احمد باقری، زهرا بنت غلامعلی، سیده بشری حسینی و زهرا احمدی به عنوان دیگر شهدای خانواده یاد شده و از مؤمنان درخواست شده است نماز لیلةالدفن را به نیت آنان نیز اقامه کنند.

در این اطلاعیه از شیعیان سراسر پاکستان خواسته شده است با این اقدام معنوی، همبستگی و ادای احترام خود را نسبت به شهدا ابراز کنند.