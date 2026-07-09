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تصاویر هوایی از حضور پرشور و حماسی مردم در تشییع امام شهید ایران

حسینی بای از فراز آسمان مشهد گزارش می دهد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۱۷:۴۵
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برچسب ها: تصاویر هوایی ، مراسم تشییع پیکر ، رهبر شهید
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