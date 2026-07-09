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بر اثر دو پرتابه ارتش تروریستی آمریکا در اسکله صیادی پنج پله بندرعباس دستکم سی فروند قایق صیادی کاملا از بین رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرامرز جامه گیر عضو هیات مدیره تعاونی صیادان پشت شهر بندرعباس گفت: ارزش هر فروند قایق صیادی حدود دو میلیارد تومان است.
هوشنگ افراخته دیگر عضو هیات مدیره تعاونی صیادان پشت شهر بندرعباس هم گفت: پرتابه دیگری نیز به اسکله شناوری صیادان در اسکله پنج پله برخورد کرد که سبب غرق شدن آن شد.
در حمله تجاوزکارانه آمریکا در ۱۷ و ۱۸ تیر به نوار ساحلی هرمزگان، جامعه صیادی جنوبیترین استان ایران، بیشترین آسیب را دید.
در این حملات شبانه ارتش تروریستی و کودک کش آمریکا بیش از بیست پرتابه به سمت اسکله پنج پله بندرعباس، اسکله تجاری و صیادی بندر سیریک شلیک کرد.
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احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان هم گفت: در حملات غیر انسانی ارتش تروریستی آمریکا سه صیاد اهل شهرستان سیریک شهید و پانزده نفر دیگر هم مجروح شدند.