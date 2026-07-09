به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرامرز جامه گیر عضو هیات مدیره تعاونی صیادان پشت شهر بندرعباس گفت: ارزش هر فروند قایق صیادی حدود دو میلیارد تومان است.

هوشنگ افراخته دیگر عضو هیات مدیره تعاونی صیادان پشت شهر بندرعباس هم گفت: پرتابه دیگری نیز به اسکله شناوری صیادان در اسکله پنج پله برخورد کرد که سبب غرق شدن آن شد.

در حمله تجاوزکارانه آمریکا در ۱۷ و ۱۸ تیر به نوار ساحلی هرمزگان، جامعه صیادی جنوبی‌ترین استان ایران، بیشترین آسیب را دید.

در این حملات شبانه ارتش تروریستی و کودک کش آمریکا بیش از بیست پرتابه به سمت اسکله پنج پله بندرعباس، اسکله تجاری و صیادی بندر سیریک شلیک کرد.

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احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان هم گفت: در حملات غیر انسانی ارتش تروریستی آمریکا سه صیاد اهل شهرستان سیریک شهید و پانزده نفر دیگر هم مجروح شدند.