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رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی فارس از فراهم شدن بسترهای لازم برای تسهیل و تسریع در روند صدور گذرنامه خبر داد و تأکید کرد: زائران اربعین حسینی برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، درخواست خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ مهدی افشینفر با اشاره به خدمات غیرحضوری پلیس، اظهار داشت: شهروندان برای دریافت گذرنامه نیازی به مراجعه حضوری ندارند و میتوانند از طریق اپلیکیشن "پلیسِ من" یا سامانه اینترنتی "سخا" درخواست خود را ثبت کنند تا گذرنامه از طریق اداره پست برای آنان ارسال شود.
او با تأکید بر اعتبار قانونی گذرنامههای زیارتی برای تشرف به عتبات عالیات، افزود: زائران علاوه بر گذرنامه زیارتی، میتوانند با گذرنامه عادی بینالمللی نیز اقدام به سفر کنند. با این حال، به افرادی که فاقد گذرنامه هستند و قصد شرکت در مراسم پیادهروی اربعین را دارند، اکیداً توصیه میشود هرچه سریعتر برای اخذ گذرنامه اقدام کنند و ثبتنام خود را به روزهای منتهی به اربعین موکول نکنند.
رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی استان فارس در خصوص تسهیل قوانین مربوط به رضایتنامهها گفت: زنان متأهلی که یک بار رضایت محضری همسر خود را ثبت کردهاند، میتوانند در سالهای بعد بدون نیاز به دریافت رضایتنامه جدید، درخواست گذرنامه کنند؛ این قانون برای رضایت پدر نسبت به فرزندان نیز به همین شکل اجرا میشود.
سرهنگ افشینفر در خصوص مشمولین نیز خاطرنشان کرد: متولدین سال ۱۳۸۷ که از ابتدای سال جاری به سن مشمولیت رسیدهاند، از یک فرصت ۶ ماهه برخوردارند و میتوانند بدون مانع قانونی نسبت به دریافت گذرنامه زیارتی اقدام کنند.
این مقام انتظامی همچنین تصریح کرد: افرادی که ممنوعالخروج هستند، پس از برطرف کردن علت ممنوعیت از طریق مرجع قضایی، میتوانند برای اخذ گذرنامه اقدام کنند.
او گفت: در صورتی که شهروندان هنگام ثبتنام در سامانههای آنلاین با مشکلی مواجه شدند، میتوانند به اداره مهاجرت و گذرنامه استان واقع در شیراز بلوار مدرس مراجعه کنند؛ همچنین در سایر شهرستانها نیز، پلیس امنیت عمومی بخش (اطلاعات و گذرنامه) پاسخگوی مراجعات حضوری زائران گرامی خواهد بود.