به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر حج و زیارت استان اصفهان گفت: همانند سال‌های گذشته، ثبت‌نام متقاضیان حضور در راهپیمایی اربعین، از نهم تیرماه از طریق سامانه سماح آغاز شده و فرایند ثبت نام تا ۲۲ صفر ادامه دارد.

حجت‌الاسلام حسین اژدری با اشاره به اطلاعات مورد نیاز هنگام ثبت‌نام ادامه داد: زائران در زمان ثبت‌نام باید تاریخ رفت و برگشت، وسیله نقلیه، مرز خروجی و مرز ورودی خود را مشخص کنند تا بر اساس این اطلاعات، برنامه‌ریزی‌های لازم برای اعزام، مدیریت تردد و ارائه خدمات در مرز‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: پس از ثبت‌نام در سامانه، نصب نرم‌افزار همیار اربعین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا بسیاری از اطلاعیه‌ها، آموزش‌ها، خدمات مورد نیاز زائران و اطلاع‌رسانی‌های مربوط به سفر اربعین از طریق این برنامه در اختیار مردم قرار می‌گیرد و توصیه می‌شود همه زائران این نرم‌افزار را روی تلفن همراه خود نصب کنند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از شناسه QR Code گفت: پس از ثبت‌نام، برای هر زائر یک QR Code صادر می‌شود و از همه افراد درخواست می‌کنیم این شناسه را روی تمام وسایل شخصی خود از جمله کوله‌پشتی، چمدان، تلفن همراه و دیگر لوازم همراه نصب کنند، زیرا در صورت گم شدن وسایل، تنها از طریق این شناسه امکان شناسایی و بازگرداندن آنها به صاحب وسیله وجود خواهد داشت.

مدیر حج و زیارت استان اصفهان با اشاره به ثبت‌نام افراد کمتر از ۱۸ سال ادامه داد: افرادی که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند و حساب بانکی به نام خود ندارند، باید اطلاعات حساب بانکی سرپرست قانونی خود را در سامانه ثبت کنند تا پرداخت هزینه‌های مربوط به بیمه و دیگر خدمات بدون مشکل انجام شود.

حجت الاسلام اژدری درباره پوشش بیمه‌ای زائران نیز گفت: تمام زائرانی که از طریق سامانه سماح ثبت‌نام می‌کنند، تحت پوشش بیمه ایران قرار می‌گیرند، این بیمه از لحظه خروج زائر از منزل آغاز می‌شود و تا زمان بازگشت وی به محل سکونت ادامه دارد.