مردم نوع دوست بیضا ۷۶ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛مسئول پایگاه سیار سازمان انتقال خون استان فارس گفت: مردم نیکوکار روستای شیخ عبود شهرستان بیضا با مراجعه به پایگاه سیار سازمان انتقال خون استان فارس بیش از ۷۶ واحد خون برای بیماران نیازمند بستری در مراکز درمانی اهدا کردند.

رضایی افزود: با توجه به کاهش ذخائر خون با انجام هماهنگی‌های لازم پایگاه سیار این سازمان در بیت العباس روستای شیخ عبود شهرستان بیضا مستقر شد و در قالب برنامه نذر خون بیش از ۱۱۰ نفر از مردم این روستا در این اهدای خون شرکت کردند.

او ادامه داد: مردم نوع دوست روستای شیخ عبود بیضا بیش از ۷۶ واحد خون برای بیماران نیازمند بستری در مراکز درمانی اهدا کردند.