پایتخت شور و شعور حسینی، برای پاسداشتِ یاد و خاطره «رهبر شهید» و حفظ وطن در خیابان های زنجان میدان داری می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ ۱۳۰ شب از فراق «رهبر شهید» می‌گذرد و خیابان‌های زنجان، دیار شور و شعور حسینی، همچنان شاهد تجدید میثاقِ مردم با آرمان‌های این شهید بزرگوار است.

در این شب‌ها، زنجانی‌ها با حضوریِ خودجوش و چشمانی بارانی، بر ادامه راهِ عزت، آزادگی و استکبارستیزی تأکید کرده‌اند. این تجمعات که در جای‌جایِ شهر جریان دارد، فراتر از یک سوگواری، نمایشِ بصیرت و وفاداریِ همیشگیِ مردم این دیار به ولایت و آرمان‌های شهداست.

شهروندان زنجانی در این ۱۳۰ شب، با گرامیداشتِ یاد و نام «رهبر شهید» به جهانیان ثابت کردند که وداع، پایانِ راه نیست؛ بلکه آغازی است برای پیمودنِ مسیرِ سربلندی تا رسیدن به قله‌های عزتِ اسلامی.