معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش فارس با اشاره به ظرفیت‌های دشت‌های حاصلخیز، صنایع و گردشگری استان، توسعه هنرستان‌ها و افزایش رشته‌های فنی را ضرورتی غیرقابل‌انکار برای شتاب‌بخشی به اقتصاد استان دانست.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ احمد آقامحمدی در گردهمایی نمایندگان گروه‌های آموزشی هنرستان‌های فنی وحرفه‌ای و کاردانش «فحک» و مدیران منتخب هنرستان‌های استان در شیراز، اظهار کرد: محیط هنرستان‌ها اغلب پویا و سرزنده است بنابراین اگر برنامه ریزی خوبی انجام شود و به خوبی کار شود متوجه خواهیم شد بسیاری از هنرجویان سرآمد هستند.

او افزود: آموزش هنرجویان برای اشتغال به کار از رسالت‌های اصلی ما در هنرستان‌ها است بنابراین اگر هنرجوی ما در بازار کار اشتغال پیدا نکند نشان از آن دارد که برنامه ریزی ما متناسب نبوده است.

آقامحمدی تصریح کرد:کیفیت بخشی آموزشی با استفاده از روش‌های نوین تدریس در هنرستان‌ها باید سرلوحه کار مدیران قرار گیرد.

او ادامه داد: در راستای ارتقای کیفیت بخشی آموزش‌ها در هنرستان ها، نظارت بر عملکرد همکاران در کلاس‌های درس همواره انجام شود.

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فنی حرفه‌ای وکاردانش وزارت آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: بازخورد نتایج ارزشیابی‌ها در هنرستان‌ها در برنامه ریزی‌ها مهم و موثر است بنابراین شیوه‌های ارزشیابی نیز باید متناسب با شیوه‌های تدریس باشد.