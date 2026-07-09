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حضور میلیونی مردم عراق در کنار شخصیتهای برجسته و تاثیرگذار این کشور، جلوهای از محبوبیت و نفوذ معنوی رهبر شهید در میان ملتهای مسلمان است؛ شخصیتی که نقش موثری در تقویت وحدت امت اسلامی، حمایت از ملتهای مظلوم و تحکیم جبهه مقاومت ایفا کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کربلا؛ حضور میلیونی مردم عراق در کنار شخصیتهای برجسته و تاثیرگذار این کشور، جلوهای از محبوبیت و نفوذ معنوی رهبر شهید در میان ملتهای مسلمان است؛ شخصیتی که نقش موثری در تقویت وحدت امت اسلامی، حمایت از ملتهای مظلوم و تحکیم جبهه مقاومت ایفا کرد.