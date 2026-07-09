اهتزار پرچمهای سرخ خونخواهی در مراسم تشییع رهبر شهید درقم
اهتزار پرچمهای سرخ خونخواهی در مراسم تشییع آقای شهید ایران، مهمترین پیام سوگواران به قاتلان خونخوار امام امت بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در مکتب شیعه، تشییع امام جامعه، تنها یک مراسم بدرقه نیست، بلکه نماد خشم و اعتراض یک امت و برپایی عَلم انتقام است؛ سوگوران امام امت، در ایران و عراق، با برافراشته کردن پرچمهای سرخ نشان دادند که این خون، در امتداد خون ذبیح کربلاست، و پرچم خونخواهی تا پایان صهیون و زبونی دولتمردان جنایتکار و خونخوار آمریکا، بر دستان خونخواهان خامنهای شهید، باقی خواهد ماند.