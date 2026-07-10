به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: آزمون‌های نهایی دانش آموزان از ۲۱ تیر تا ۱۲ مرداد برگزار می‌شود که در این بین، آزمون‌های پایه دوازدهم در روز‌های فرد و آزمون‌های پایه یازدهم در روز‌های زوج برنامه‌ریزی شده است.

عباس سلطانی با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان این دوره افزود: در پایه دوازدهم، ۴۹ هزار و ۷۰۶ نفر دانش‌آموز و داوطلب ترمیم و ایجاد سابقه و در پایه یازدهم نیز ۳۳ هزار و ۶۸۷ نفر در این آزمون‌ها حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب آزمون‌ها فراهم شده است، ادامه داد: برای پایه دوازدهم ۳۱۸ مرکز و برای پایه یازدهم ۲۸۸ مرکز آزمون پیش‌بینی شده که بخشی از این مراکز به طور مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص تغییرات برنامه آزمون‌ها گفت: آزمون درس «دین و زندگی ۲» که مقرر بود در روز شنبه ۲۰ تیرماه برگزار شود، به تاریخ ۵ مردادماه موکول شده و در آن روز آزمونی برگزار نخواهد شد.

وی درباره نحوه دریافت کارت ورود به جلسه گفت: کارت‌های ورود به جلسه دانش‌آموزان به همت مدارس دریافت و در اختیار آنان قرار گرفته و کارت داوطلبان ترمیم و ایجاد سابقه نیز از امروز پنجشنبه ۱۸ تیرماه از طریق سامانه‌های «مای مدیو» و «مای سنجش» قابل دریافت است.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به الزامات حضور در آزمون‌ها ادامه داد: همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی برای تمامی داوطلبان الزامی است و دانش‌آموزان تنها مجاز به همراه داشتن خودکار هستند.