مردم مؤمن و ولایت‌مدار با حضور گسترده در راهپیمایی جاماندگان تشییع رهبر شهید، ضمن ادای احترام به مقام والای آن شهید، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ راهپیمایی جاماندگان تشییع رهبر شهید با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد و خیابان‌های شهر صحنه حضور پرشور مردمی بود که با وجود جاماندن از آیین اصلی تشییع، ارادت و دلبستگی خود را به رهبر شهید به نمایش گذاشتند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر شهید، با سردادن شعارهای حماسی، یاد و راه آن شهید را گرامی داشتند و بر ادامه مسیر عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی تأکید کردند.