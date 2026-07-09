مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون‌هایی استاندارد، عادلانه و ایمن در استان فراهم شده است.

سلامت، امنیت و آرامش؛ اولویت آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در برگزاری امتحانات نهایی

سلامت، امنیت و آرامش؛ اولویت آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در برگزاری امتحانات نهایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، ایوب رضایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان در جلسه ستاد آزمون، از آمادگی کامل برای برگزاری امتحانات نهایی خبر داد و گفت: امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم از ۲۱ تیرماه آغاز و تا ۱۲ مردادماه بر اساس برنامه ابلاغی وزارت آموزش و پرورش در ۱۱۳ مرکز امتحانی سراسر استان برگزار خواهد شد.

رضایی افزود: در این دوره از امتحانات، ۲۷ هزار و ۵۱۹ دانش‌آموز و داوطلب شامل ۸ هزار و ۲۵۴ دانش‌آموز پایه یازدهم، ۱۳ هزار و ۴۸۲ دانش‌آموز پایه دوازدهم و ۵ هزار و ۷۲۴ داوطلب ترمیم نمره و ایجاد سابقه تحصیلی در آزمون‌ها شرکت می‌کنند.

امتحانات نهایی با رعایت کامل سلامت، امنیت و عدالت آموزشی برگزار می‌شود

رضایی با تأکید بر اینکه حفظ سلامت، امنیت و آرامش دانش‌آموزان از مهم‌ترین برنامه های آموزش و پرورش در برگزاری امتحانات نهایی است، ادامه داد: تمامی حوزه‌های امتحانی از نظر امکانات، تجهیزات، حفاظت از فرآیند آزمون و اجرای دقیق دستورالعمل‌های ابلاغی، مورد ارزیابی و آماده‌سازی قرار گرفته‌اند تا آزمون‌ها در فضایی کاملاً آرام، سالم، منظم و عادلانه برگزار شود.

وی با اشاره به اهمیت نتایج امتحانات نهایی در سوابق تحصیلی و پذیرش دانشجو افزود: صیانت از حقوق دانش‌آموزان، حفظ محرمانگی سؤالات و ایجاد فرصت برابر برای همه داوطلبان با جدیت در دستور کار عوامل اجرایی قرار دارد.

خانواده‌ها، همراهان آرامش فرزندان در روز‌های امتحان

مدیرکل آموزش و پرورش استان از خانواده‌ها خواست در ایام امتحانات با ایجاد فضایی آرام و پرنشاط در خانه، فرزندان خود را برای موفقیت در این آزمون‌های سرنوشت‌ساز همراهی کنند.

وی اضافه کرد: پرهیز از ایجاد اضطراب، تشویق دانش‌آموزان به برنامه‌ریزی منظم، استراحت کافی و حضور به‌موقع در حوزه‌های امتحانی، نقش مهمی در موفقیت آنان خواهد داشت.