سلامت، امنیت و آرامش؛ اولویت آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در برگزاری امتحانات نهایی
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: همه تمهیدات لازم برای برگزاری آزمونهایی استاندارد، عادلانه و ایمن در استان فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، ایوب رضایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان در جلسه ستاد آزمون، از آمادگی کامل برای برگزاری امتحانات نهایی خبر داد و گفت: امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم از ۲۱ تیرماه آغاز و تا ۱۲ مردادماه بر اساس برنامه ابلاغی وزارت آموزش و پرورش در ۱۱۳ مرکز امتحانی سراسر استان برگزار خواهد شد.
رضایی افزود: در این دوره از امتحانات، ۲۷ هزار و ۵۱۹ دانشآموز و داوطلب شامل ۸ هزار و ۲۵۴ دانشآموز پایه یازدهم، ۱۳ هزار و ۴۸۲ دانشآموز پایه دوازدهم و ۵ هزار و ۷۲۴ داوطلب ترمیم نمره و ایجاد سابقه تحصیلی در آزمونها شرکت میکنند.
امتحانات نهایی با رعایت کامل سلامت، امنیت و عدالت آموزشی برگزار میشود
رضایی با تأکید بر اینکه حفظ سلامت، امنیت و آرامش دانشآموزان از مهمترین برنامه های آموزش و پرورش در برگزاری امتحانات نهایی است، ادامه داد: تمامی حوزههای امتحانی از نظر امکانات، تجهیزات، حفاظت از فرآیند آزمون و اجرای دقیق دستورالعملهای ابلاغی، مورد ارزیابی و آمادهسازی قرار گرفتهاند تا آزمونها در فضایی کاملاً آرام، سالم، منظم و عادلانه برگزار شود.
وی با اشاره به اهمیت نتایج امتحانات نهایی در سوابق تحصیلی و پذیرش دانشجو افزود: صیانت از حقوق دانشآموزان، حفظ محرمانگی سؤالات و ایجاد فرصت برابر برای همه داوطلبان با جدیت در دستور کار عوامل اجرایی قرار دارد.
خانوادهها، همراهان آرامش فرزندان در روزهای امتحان
مدیرکل آموزش و پرورش استان از خانوادهها خواست در ایام امتحانات با ایجاد فضایی آرام و پرنشاط در خانه، فرزندان خود را برای موفقیت در این آزمونهای سرنوشتساز همراهی کنند.
وی اضافه کرد: پرهیز از ایجاد اضطراب، تشویق دانشآموزان به برنامهریزی منظم، استراحت کافی و حضور بهموقع در حوزههای امتحانی، نقش مهمی در موفقیت آنان خواهد داشت.
رضایی با آرزوی توفیق برای همه دانشآموزان استان، ابراز امیدواری کرد با همکاری خانوادهها، فرهنگیان، مدیران مدارس و عوامل اجرایی، امتحانات نهایی امسال در فضایی سرشار از سلامت، امنیت، آرامش و عدالت آموزشی برگزار شود و دانشآموزان بتوانند توانمندیهای علمی خود را به بهترین شکل به نمایش بگذارند.