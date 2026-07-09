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واکنش‌های بین المللی به اعلام پایان تفاهم نامه جنگ از سوی ترامپ

تحلیلگران بین المللی نسبت به اعلام پایان تفاهم نامه جنگ ایران و آمریکا ابراز نگرانی کرده‌اند و ترامپ را عمل ناامنی می‌دانند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۱۸:۰۸
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برچسب ها: ترامپ ، جنگ افروزی آمریکا
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