به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛واحد پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه در شهرستان گنبکی با حضور استاندار کرمان افتتاح شد.

برای اجرای این طرح، ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثابت و ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان در حاشیه این مراسم گفت: در حال حاضر ظرفیت جوجه‌ریزی در شرق استان بیش از ۵۰۰ هزار قطعه است و توسعه این بخش نقش مهمی در افزایش تولید و اشتغال منطقه خواهد داشت.

همچنین با حضور استاندار کرمان، طرح تأمین آب و رفع تنش آبی ۱۰ روستای شهرستان گنبکی با جمعیت ۳۸۰۰ نفر افتتاح و همزمان عملیات اجرایی دو طرح مهم آبرسانی با اعتباری ۶۰ میلیارد تومانی آغاز شد.

عملیات حفر و تجهیز یک حلقه چاه با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

همچنین در این مراسم، عملیات اجرایی ساخت مخزن یک‌هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ مجتمع کهور خشک و نیز مخزن ۵۰۰ مترمکعبی به همراه ایستگاه پمپاژ مجتمع مهدی‌آباد، با مجموع اعتبار ۶۰ میلیارد تومان آغاز شد.

در این مراسم، از یک دستگاه لودر جدید اداره امور عشایری شهرستان‌های گنبکی و ریگان نیز رونمایی شد؛ تجهیزی که برای تقویت خدمات‌رسانی به جامعه عشایری منطقه مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

در ادامه سفر، استاندار کرمان از روند اجرای باند دوم محور «نرماشیر–ریگان» به طول ۴۷ کیلومتردر محدوده گنبکی بازدید کرد.

تاکنون ۱۴ کیلومتر از این طرح آماده بهره‌برداری شده و عملیات اجرایی ۱۱ کیلومتر دیگر نیز در قالب دو قطعه فعال در حال انجام است.