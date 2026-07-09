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سیدجمیل احمدی، معاون آموزش سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با تبیین سه رویکرد کلان این سازمان شامل «تقاضامحوری»، «مشارکتجویی» و «تنظیمگری»، از اجرای برنامههای تحولی همچون «طرح همنوا» با آموزشوپرورش و توسعه آموزشهای مهارتی در حوزههای نوین نظیر هوش مصنوعی و انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، سیدجمیل احمدی معاون آموزش سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، با اشاره به ضرورت تحول در نظام مهارتآموزی کشور، رویکردهای کلان این سازمان را تبیین کرد.
وی با تأکید بر لزوم عبور از آموزشهای سنتی اظهار داشت: سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور سه رویکرد کلان را در دستور کار دارد. نخست، «تقاضامحوری آموزشها» است؛ به این معنا که آموزشهای مهارتی باید از حالت عرضهمحور خارج شده و متناسب با نیاز واقعی بازار کار طراحی و اجرا شوند تا شکاف مهارتی فعلی به حداقل برسد.
احمدی «مشارکتجویی» را دومین رویکرد راهبردی این سازمان برشمرد و تصریح کرد: ما به دنبال بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای نقشآفرین در حوزه مهارتآموزی و متقاضیان نیروی کار ماهر هستیم. همچنین، نقش «تنظیمگری» سازمان به عنوان یک نهاد هماهنگکننده برای هدایت جریان توسعه آموزشهای مهارتی در کشور، سومین محور اقدامات ماست.
معاون آموزش سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در ادامه به تشریح پروژههای عملیاتی پرداخت و گفت: «طرح همنوا» با همکاری وزارت آموزش و پرورش یکی از موفقترین پروژههای اخیر است که طی آن ظرفیت مراکز فنیوحرفهای در اختیار هنرستانها قرار گرفت. در همین راستا، سال گذشته ظرفیت آموزش برای ۱۰۰ هزار نفر فراهم و ۴۴ هنرستان وابسته در کشور ایجاد شد.
وی با اشاره به تفاهمنامه اخیر در استان کردستان، از ورود جدی سازمان به حوزههای نوین خبر داد و افزود: علاوه بر آموزش در حوزه «هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال»، برنامههای ویژهای نیز برای انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف انرژی تدوین شده است تا نیروی کار متخصص برای تعمیر، نگهداری و توسعه نیروگاههای پاک تربیت شوند.
احمدی در پایان با اشاره به همکاریهای این سازمان با بخش خصوصی گفت: ایجاد کنسرسیومهای مهارتی با واحدهای صنعتی در اولویت است.
در همین راستا، با امضای تفاهمنامه با اتاق بازرگانی ایران، «مرکز توسعه ملی مهارت» شکل گرفته که نمونههای متناظر آن در سطح استانها نیز راهاندازی خواهد شد و همچنین پروژه ایجاد «مراکز صلاحیت حرفهای» با هدف تجمیع ظرفیتها، بخشی از نقشه راه سازمان برای انطباق حداکثری آموزشها با نیاز بازار کار است.