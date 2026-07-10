رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی استان فارس از فراهم شدن بسترهای لازم برای تسهیل و تسریع در روند صدور گذرنامه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ مهدی افشین‌فر گفت: زائران اربعین حسینی برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، درخواست خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

او با اشاره به خدمات غیرحضوری پلیس، بیان کرد: شهروندان برای دریافت گذرنامه نیازی به مراجعه حضوری ندارند و می‌توانند از طریق برنامه پلیسِ من یا سامانه اینترنتی سخا درخواست خود را ثبت کنند تا گذرنامه از طریق اداره پست برای آنان ارسال شود.

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی استان فارس با تأکید بر اعتبار قانونی گذرنامه‌های زیارتی برای تشرف به عتبات عالیات، افزود: زائران علاوه بر گذرنامه زیارتی، می‌توانند با گذرنامه عادی بین‌المللی سفر کنند.

سرهنگ مهدی افشین‌فر ادامه داد : با این حال، به افرادی که فاقد گذرنامه هستند و قصد شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین را دارند، توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر برای اخذ گذرنامه اقدام کنند و ثبت‌نام خود را به روزهای منتهی به اربعین موکول نکنند.

او در خصوص تسهیل قوانین مربوط به رضایت‌نامه‌ها گفت: زنان متأهلی که یک بار رضایت محضری همسر خود را ثبت کرده‌اند، می‌توانند در سال‌های بعد بدون نیاز به دریافت رضایت‌نامه جدید، درخواست گذرنامه کنند، این قانون برای رضایت پدر نسبت به فرزندان نیز به همین شکل اجرا می‌شود.

سرهنگ افشین‌فر در خصوص مشمولین نیز بیان کرد: متولدین سال ۱۳۸۷ که از ابتدای سال جاری به سن مشمولیت رسیده‌اند، از یک فرصت ۶ ماهه برخوردارند و می‌توانند بدون مانع قانونی نسبت به دریافت گذرنامه زیارتی اقدام کنند

رئیس اداره مهاجرت و گذرنامه پلیس امنیت عمومی استان فارس بیان کرد: افرادی که ممنوع‌الخروج هستند، پس از برطرف کردن علت ممنوعیت از طریق مرجع قضایی، می‌توانند برای اخذ گذرنامه اقدام کنند.

افشین فر اعلام کرد: در صورتی که شهروندان هنگام ثبت‌نام در سامانه‌های برخط با مشکلی مواجه شدند، می‌توانند به اداره مهاجرت و گذرنامه استان فارس واقع در شیراز بلوار مدرس مراجعه کنند ، همچنین در سایر شهرستان‌ها ، پلیس امنیت عمومی بخش (اطلاعات و گذرنامه) پاسخگوی مراجعات حضوری زائران گرامی خواهد بود.