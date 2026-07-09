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مجمع جهانی شیعهشناسی اعلام کرد: حماسه باشکوه ملت عراق، گواه آن است که پرچمِ ولایت در این سرزمینِ مقدس، تا ظهورِ خورشیدِ ولایتِ عظمی، همچنان برافراشته خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجمع جهانی شیعهشناسی در تکریم حماسهی تاریخی ملت عراق در تشییع رهبر شهید انقلاب پیامی صادر کرد.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
در روزهایی که تاریخ، مبهوتِ تماشای شکوهِ ایمان و عظمتِ غیرتِ مردمان سرزمین «عتبات عالیات» است، مجمع جهانی شیعهشناسی با قلبی آکنده از احساس عمیق و چشمانی اشکبار از شعف و افتخار، مراتب سپاس و ستایش عمیق خود را نثار ملتی میکند که بار دیگر تعریفِ «وفاداری» و «حماسهآفرینی» را در جغرافیای جهان دگرگون ساخت.
ای مردم شریف و غیور عراق!
شما در تشییع پیکر مطهر قائد شهید، حماسهای آفریدید که گویی رستاخیزی کوچک در پهنهی ارض بود. آن جمعیت چندین میلیونی، تنها یک گردهمایی نبود؛ بلکه فریاد بلندِ «هیهات منا الذله» بود که از حنجرههای پاکِ شما به آسمان برخاست. شما با گامهای استوار و چشمان گریان، ثابت کردید که راهِ سرخِ شهادت، هرگز بی رهرو نمیماند و پیوندِ امت با پیشوایانِ خود، پیوندی ناگسستنی و ابدی است.
شیوخ جلیلالقدر و عشایر غیور عراق!
شما که همواره دژهای مستحکمِ دین و ستونهای خیمهی ولایت بودهاید، در این آزمون بزرگ، بار دیگر سربلند بیرون آمدید. وحدتِ مثالزدنی شما، آن همبستگیِ طوایف و قبایلِ اصیل، نشان داد که رگ و ریشهی این ملت با مکتب اهلبیت (ع) چنان در هم تنیده است که هیچ طوفان و فتنه ای توان گسستن آن را ندارد. شما «غیرت» را در معنای واقعی کلمه به نسلهای امروز و فردا آموختید.
جوانان سلحشور و نورانیِ عراق!
ای طلایهدارانِ گام دومِ نهضتِ حسینی، شمایید که با حضور حماسی خود، دشمنان را در هراس و دوستان را در سرور فرو بردید. دیدنِ شما در صفوفِ نخستِ تشییع، گواهی است بر اینکه راهِ شهیدان، از نسلی به نسل دیگر چون میراثی گرانبها منتقل میشود. شما نشان دادید که وارثانِ راستینِ حماسهسازانِ کربلایید.
مسئولان و خادمانِ صدیق ملت عراق!
هماهنگیِ کمنظیر و مدیریتِ خادمانهی شما در پذیرایی از این اقیانوسِ جمعیت، جلوهای از خدمتِ مومنانه بود. این همافزاییِ میانِ دولت، نهادها و مردم، الگویی شد برای تمام ملتهای آزاده که چگونه میتوان در سایهی محبتِ اهلبیت (ع)، به شکوه و اقتدار رسید.
ای امتِ همیشه بیدار!
این حماسهی تاریخی، پیامی روشن به جهانیان داشت: «عراقِ عزیز، کانونِ جوشانِ تشیع و قلب تپندهی مقاومت است.» مجمع جهانی شیعهشناسی ضمن تعظیم در برابر این شکوهِ برخاسته از ایمان، از درگاه احدیت برای این ملت بزرگ، عزتِ روزافزون، امنیتِ پایدار و ثباتِ همیشگی مسئلت دارد.
خونِ شهید، بذرِ غیرتِ شما را آبیاری کرد و این حماسهی باشکوه، گواه آن است که پرچمِ ولایت در این سرزمینِ مقدس، تا ظهورِ خورشیدِ ولایتِ عظمی، همچنان برافراشته خواهد ماند.
«وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ»
مجمع جهانی شیعهشناسی