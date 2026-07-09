به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ داریوش انصاری گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و احشام، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۸ راس گوسفند فاقد هرگونه مجوز بهداشتی و غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خرامه با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.