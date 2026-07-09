وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان با هشدار به هرگونه ماجراجویی ارتش آمریکا، بر عزم و اراده راسخ ملت ایران و نیرو‌های مسلح غیور جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حاکمیت، تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور تأکید کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی عصر امروز پنجشنبه با فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو و رایزنی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس، ضمن محکوم کردن شدید حملات تجاوزکارانه ارتش آمریکا به مناطق مختلف ایران، که نقض آشکار منشور ملل متحد و نقض صریح مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد (خاتمه جنگ) محسوب می‌شود، لفاظی‌ها و اذعان مقامات آمریکایی به عدم پایبندی به این یادداشت تفاهم را نشانه‌ای آشکار از پیمان‌شکنی و تداوم سیاست‌های جنگ‌طلبانه واشنگتن دانست.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با هشدار نسبت به هرگونه ماجراجویی ارتش آمریکا، بر عزم و اراده راسخ ملت ایران و نیرو‌های مسلح غیور جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حاکمیت، تمامیت سرزمینی و امنیت ملی کشور تأکید کرد.