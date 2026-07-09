فداکاری رهبر شهید و خانوادهاش در تاریخ ماندگار خواهد شد
فرماندار گچساران گفت: رهبر شهید با تقدیم خانواده خود در راه اسلام و نظام، الگویی ماندگار از ایثار و مجاهدت بر جای گذاشت و این پیام باید برای نسلهای آینده تبیین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ایوب مقیمی» فرماندار گچساران در آیین تشییع نمادین پیکر رهبر شهید و شهدای بیت امام خامنه ای رحمه الله علیه که در میدان امام خمینی دوگنبدان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: حضور مردم خود نشاندهنده وفاداری و اراده راسخ مردم این دیار در حمایت از نظام و رهبری است.
مقیمی با بیان اینکه با وجود گرمای نزدیک به ۵۰ درجه، حضور پرشور مردم گچساران نشان از عزمی راسخ دارد، افزود: این مراسم صرفاً یک آیین نمادین نیست، بلکه فرصتی برای تبیین آرمانهای رهبری است.
فرماندار گچساران اضافه کرد: ما برای تبیین این موضوع که رهبر مجاهد ایران اسلامی خاندان خود را فدای نظام و مردم کرده به میدان آمدیم و این پیامی برای نسلهای آینده خواهد بود که در تاریخ بماند.
مقیمی با اشاره به حضور حماسی و خودجوش مردم در سراسر کشور و حتی خارج از ایران در آیین تشییع بزرگ مرد شهید جهان گفت: این شور و شعور نشانه حب و علاقه مردم به ولیفقیه خود است.
فرماندار گچساران با محکومیت اظهارات دشمنان و پاسخ قاطع و کوبنده ایران گفت: ما هیچچیزی برای ازدستدادن نداریم؛ رهبر، خانوادهاش و سرداران را دادیم، آنچنان موشک بر پیکر آمریکای جنایتکار و همعهدانش وارد میکنیم که دنیا انگشتبهدهان بماند تا از سر راه ایران برداشته شوند.