فرماندار گچساران گفت: رهبر شهید با تقدیم خانواده خود در راه اسلام و نظام، الگویی ماندگار از ایثار و مجاهدت بر جای گذاشت و این پیام باید برای نسل‌های آینده تبیین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ایوب مقیمی» فرماندار گچساران در آیین تشییع نمادین پیکر رهبر شهید و شهدای بیت امام خامنه ای رحمه الله علیه که در میدان امام خمینی دوگنبدان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: حضور مردم خود نشاندهنده وفاداری و اراده راسخ مردم این دیار در حمایت از نظام و رهبری است.

مقیمی با بیان اینکه با وجود گرمای نزدیک به ۵۰ درجه، حضور پرشور مردم گچساران نشان از عزمی راسخ دارد، افزود: این مراسم صرفاً یک آیین نمادین نیست، بلکه فرصتی برای تبیین آرمان‌های رهبری است.

فرماندار گچساران اضافه کرد: ما برای تبیین این موضوع که رهبر مجاهد ایران اسلامی خاندان خود را فدای نظام و مردم کرده به میدان آمدیم و این پیامی برای نسل‌های آینده خواهد بود که در تاریخ بماند.

مقیمی با اشاره به حضور حماسی و خودجوش مردم در سراسر کشور و حتی خارج از ایران در آیین تشییع بزرگ مرد شهید جهان گفت: این شور و شعور نشانه حب و علاقه مردم به ولی‌فقیه خود است.