به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛سرهنگ مصطفی احسانی در تشریح این خبر، بیان کرد: با توجه به وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در این شهرستان دستگیری سارقین در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: ماموران این فرماندهی با انجام اقدامات فنی و تحقیقات پلیسی، دو سارق که دارای سوابق متعدد سرقت در این شهرستان بود را شناسایی و آنها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کوه چناربا اشاره به اعتراف سارقین به هفت فقره سرقت، بیان کرد: متهمین پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.