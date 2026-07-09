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آتش سوزی انبار سوخت منوجان در ورودی شهر منوجان (محدوده دانشگاه پیام نور) ۲ کشته و ۵ مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در پی وقوع آتشسوزی درانبار سوخت در روستای پشته از توابع شهرستان منوجان، ۲ نفر جانباختند و ۵ تن دیگر مصدوم شدند.
مصدومان این حادثه با کمک نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و حال عمومی تعدادی از آنان نامساعد اعلام شده است.
همچنین در این حادثه، ۵ دستگاه خودرو بهطور کامل در آتش سوختند و از بین رفتند.
علت آتش سوزی رعایت نکردن موارد ایمنی و استفاده از وسایل پمپ برقی غیر استاندارد اعلام شده است.