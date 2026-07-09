به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، در پی وقوع آتش‌سوزی درانبار سوخت در روستای پشته از توابع شهرستان منوجان، ۲ نفر جانباختند و ۵ تن دیگر مصدوم شدند.

مصدومان این حادثه با کمک نیرو‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و حال عمومی تعدادی از آنان نامساعد اعلام شده است.

همچنین در این حادثه، ۵ دستگاه خودرو به‌طور کامل در آتش سوختند و از بین رفتند.

علت آتش سوزی رعایت نکردن موارد ایمنی و استفاده از وسایل پمپ برقی غیر استاندارد اعلام شده است.