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علیرضا شریفی در میان برترین بازیکنان تازه وارد پنجره سوم انتخابی بسکتبال جام جهانی ۲۰۲۷ قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سایت فیبا در گزارشی به معرفی برترین بازیکنانی پرداخت که نخستین بار در پنجره سوم رقابتهای انتخابی بسکتبال جام جهانی ۲۰۲۷، پیراهن تیم ملی کشور خود را بر تن کردند. در بین این بازیکنان، نام علیرضا شریفی نیز دیده میشود.
در این گزارش آمده است:
ایران همچنان به تلفیق جوانی و تجربه ادامه میدهد و علیرضا شریفی میتواند یک ستاره با استعداد جدید در این مسیر باشد. فوروارد ۲۲ ساله در جریان سه پیروزی تیم ملی ایران در رقابتهای انتخابی جام جهانی و صدرنشینی در مرحله اول برای تیم خود به میدان رفت. ابعاد و شرایط فیزیکی مناسب شریفی دقایق با ارزشی را در اختیار تیم ملی ایران قرار داد و نشانهای دیگر از آینده درخشان بسکتبال این کشور بود.