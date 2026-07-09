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استاندار اصفهان؛ هفتههای فرهنگی موتور محرک دیپلماسی گردشگری حلال و پیوند عمیق میان بخش خصوصی اصفهان و مالزی باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در دیدار با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای تمدنی و تاریخی این خطه گفت: هفتههای فرهنگی نباید به یک رویداد تقویمیِ صرف و نمایشی محدود شوند، بلکه باید به عنوان یک موتور محرک برای ایجاد جریان مستمر تعاملی و عملیاتی در حوزههای گردشگری و اقتصادی عمل کنند.
مهدی جمالی نژاد با تأکید بر اینکه هنر و موسیقی باید بهعنوان زبان مشترک، دریچهای برای ورود به لایههای عمیقتر همکاریهای دوجانبه باشند، افزود: ایران و بهویژه اصفهان در زیستبوم حلال و تنوع خوراک، ظرفیتهای بینظیری دارند؛ از این رو، حضور فعال اصفهان در نمایشگاههای بینالمللی حلال و جشنوارههای تخصصی خوراک در مالزی، نه تنها یک اقدام فرهنگی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای پیوند میان صنایع خلاق، کسبوکارهای کوچک و بخش خصوصی دو کشور است.
استاندار اصفهان گفت: انتظار مدیریت استان از طراحی برنامههای مشترک فرهنگی، ایجاد انگیزه و بستر عملیاتی است بهطوری که فعالان بخش خصوصی و اهالی فرهنگ، پس از هر رویداد، شاهد گشایشهای ملموس در مسیر همکاریهای دوجانبه باشند.
جمالینژاد با بیان اینکه اصفهان آماده است تا با تکیه بر دیپلماسی فعال فرهنگی، مدل موفقی از تبادلات مستمر را با مالزی تعریف کند، ادامه داد: این رویکرد فراتر از مرزهای جغرافیایی، به تقویت پیوندهای مردمی و اقتصادی منجر خواهد شد.
وی با ارائه پیشنهادی برای تجاریسازی هنر فاخر اصفهان، خواستار طراحی و برگزاری حراج اصفهان در مالزی شد و گفت: برگزاری حراج تخصصی آثار هنری و صنایعدستی اصفهان در مالزی، میتواند به عنوان یک برند متمایز، جایگاه هنرهای اصیل ایرانی را در بازار جنوب شرق آسیا تثبیت کند و انگیزه لازم را برای همکاریهای مستمر در سطوح حرفهای ایجاد نماید.
استاندار اصفهان همچنین بر دوسویه بودن جریان فرهنگی تأکید کرد و افزود: ما خواهان برقراری سفرهای متقابل هنرمندان اصفهانی به مالزی برای برگزاری ورکشاپهای تخصصی و همچنین میزبانی از هنرمندان و فعالان فرهنگی مالزی در اصفهان هستیم تا زمینه پیوند میان نسلهای جوان و تبادل ایدههای نوآورانه فراهم شود.
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی نیز در این دیدار ضمن استقبال از رویکرد عملیاتی استاندار اصفهان، آمادگی رایزنی فرهنگی ایران را برای تسهیل حضور هنرمندان اصفهانی در نمایشگاهها و بازارهای هنری مالزی و ایجاد زیرساختهای لازم برای این مراودات دوجانبه اعلام کرد.
حجتالاسلام حبیبرضا ارزانی با تأکید بر ضرورت تقویت پیوندهای دیپلماسی فرهنگی میان دو کشور، اظهار داشت: اصفهان و کوالالامپور به واسطه پیمان خواهرخواندگی، ظرفیتهای بینظیری برای همافزایی دارند و از گسترش تعاملات هنری مشترک که به تبادل تجربیات دو ملت میانجامد، استقبال میکنیم.
رایزن فرهنگی ایران در مالزی با اشاره به نقش کلیدی صنعت نشر افزود: با حضور در نمایشگاههای بینالمللی، بستر حضور ناشران توانمند ایرانی در بازارهای جهانی فراهم شده و اکنون زمان آن است که در حوزه تولید و عرضه کتابهای چندزبانه با تمرکز بر مخاطبان بینالمللی گامهای جدیتری برداریم.
وی همچنین بر تداوم حضور فعال در عرصههای فرهنگی تأکید کرد و گفت: ما در مسیر تعمیق پیوندها و تدوین بستههای پیشنهادی برای مخاطبان مالزیایی را در دستور کار قرار دادهایم تا جذابیتهای فرهنگی ایران بیش از پیش تبیین شود.
حجتالاسلام ارزانی با اشاره به جایگاه جهانی اصفهان ادامه داد: باید از ظرفیت اصفهان برای احیای مفاهیم تمدنی بهره برد؛ در این راستا، احیای صفاخانه اصفهان بهعنوان یکی از نمادهای گفتوگوی ادیان و فرهنگها در کانون توجه ما قرار دارد تا با پیوند میان میراث گذشته و نیازهای امروز، گامهای مؤثری در ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی برداریم.