به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: این میهمانان از کشور افغانستان و شهر‌های کابل، قندهار، مزارشریف، هرات، غزنی، دایکندی و ولایت هلمند افغانستان به صورت انفرادی و کاروانی وارد دوغارون شده اند و پس از ساماندهی و انجام مراحل قانونی عازم مشهد شدند.

حسین جمشیدی گفت: ۳۵ دستگاه اتوبوس برای این گروه‌های مردمی که در قالب کاروان هستند پیش بینی شده است میهمانان افغانستانی در بازه زمانی ساعت هشت صبح تا ۱۸ بعد از ظهر در مرز دوغارون پذیرش خواهند شدو اتباع افغانستانی که از طریق مرز دوغارون برای حضور در مراسم تشییع رهبر انقلاب وارد ایران شده‌اند در روز‌های بیستم و بیست و یکم تیرماه به موطن شان باز می گردند.

او ادامه داد: چهار نمایندگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در افغاستان،صدور ویزا برای مهمانان افغانستانی ویژه شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید را بر عهده دارند.

وحدت و همدلی بین دو کشور همسایه مسلمان در این تشییع امام امت اسلامی به خوبی نمایان است حضور مقلدین امام شهید امت از افغانستان باعث تسلی دل مردم در ولایت های مختلف کشور افغانستان است.