نماز لیله الدفن آقای شهید ایران را اقامه میکنیم/تدفین پیکر رهبر شهید بامداد جمعه در دارالذکر حرم امام رضا ع
امشب همه با هم بی نظیرترین نماز لیله الدفن تاریخ را به نیت سید الشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام شهید سید علی خامنهای را اقامه میکنیم.
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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد امشب همزمان با آرام گرفتن و خاکسپاری پیکر مطهر قائد شهید امت، بی نظیرترین نماز لیله الدفن تاریخ به نیت سید الشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام شهید سید علی خامنهای اقامه می شود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی شاهرودی، استاد گفت: نماز، «صلاة لیلة الدفن» یا همان نماز شبِ دفن نام دارد و زمانِ شرعیِ آن، منحصراً شبِ نخستِ پس از تدفین است؛ یعنی شبی که پیکرِ مطهر در خاک آرمیده و دفن میشود، نه شبِ وفات.
بنابراین، تا زمانی که تدفینِ شهید بزرگوار و همراهان ایشان انجام نشده بود، وقتِ این نماز فرا نرسیده و بهمحض انجامِ تدفین، آن شب، زمانِ ادای این فریضهٔ مستحبی خواهد بود.
در موردِ تعددِ متوفیان نیز باید گفت: بنا بر احکامِ شرعی، این نماز برای هر یک از اموات، بهصورتِ مستقل و جداگانه وارد شده است؛ لذا اگر خانوادهٔ شهید در مکانهای متفاوتی دفن شوند، برای هرکدام میتوان نمازِ شبِ دفن را بهطور جداگانه بهجا آورد.
نکتهٔ حائز اهمیت این است که هرچند برای شبِ وفات نیز استحبابی ضعیف ذکر کردهاند، اما این استحباب، هرگز جایگزینِ نمازِ شبِ دفن نمیشود و تأکیدِ اصلی و وجوبِ استحبابیِ مؤکّد، بر همان شبِ نخستِ پس از تدفین معطوف است.
پس از اقامهی نماز، در زمان هدیه کردن ثواب آن به روح درگذشتگان، عبارتی مانند «اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر فلان بن فلان» استفاده میشود. اگرچه میتوان به هر شکلی این نیت را بیان کرد. (سید علی ابن سیدجواد)
روش خواندن نماز لیلةالدفن به این صورت است که در رکعت اول سوره حمد و آيةالکرسی و در رکعت دوم سوره حمد و ده مرتبه سوره قدر میخواند و بعد از نماز میگويد:
«اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوابَها إلی قَبرِ فُلانِ بنِ فُلانْ»
(به جای «فلان بن فلان» اسم هر شهید و پدر ایشان گفته شود)
اسامی شهدا به همراه نام پدر:
حضرت آیتالله العظمی شهید سید علی حسینی خامنهای، نام پدر: سید جواد
شهید مصباح الهدی باقری کنی، نام پدر: محمدباقر
شهید زهرا حداد عادل، نام پدر: غلامعلی
شهید سیده بشری حسینی خامنهای، نام پدر: سید علی
شهید زهرا محمدی گلپایگانی، نام پدر: محمد جواد
به نقل از کانال KHAMENEI.IR
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای قدساللهنفسهالزکیه ساعت ۲ و ۳۰ دقیقه بامداد جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ در دارالذکر حرم نورانی حضرت ثامنالحجج امام رضا علیهالسلام به خاک سپرده شد.
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