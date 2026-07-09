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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری آیین معنوی اقامه نماز شب اول قبر برای قائد شهید امت و همراهان ایشان در سراسر استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجتالاسلام غلامی گفت: آیین معنوی اقامه نماز شب اول قبر، امشب همزمان با سراسر کشور در مساجد، حسینیهها، بقاع متبرکه و منازل مؤمنان در لرستان نیز برگزار میشود.
وی از مردم مؤمن و ولایتمدار استان دعوت کرد با حضور در این مراسم و اقامه نماز لیلةالدفن، یاد و خاطره پدر شهید امت اسلامی و همراهان گرانقدرش را گرامی بدارند.
حجتالاسلام غلامی تأکیدکرد: آیین اقامه نماز شب اول قبر، امشب پس از نماز مغرب و عشا برگزار میشود.